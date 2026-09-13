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Мир

Крушение парома в Индонезии: около 130 человек ищут в Яванском море

Паром с 243 людьми затонул в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 20:18 Фото: magnific.com
Паром Virgo Transport 8 затонул в Яванском море в воскресенье во время сильного волнения. На борту находились 243 человека – 213 пассажиров и 30 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NPR со ссылкой на спасателей, к настоящему моменту удалось спасти 107 человек, тела шести погибших обнаружены. Около 130 пассажиров и членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Перед затоплением капитан сообщил о сильном волнении и волнах высотой до трех метров, после чего подал сигнал бедствия. Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы несколько судов, в том числе корабль ВМС, а также вертолет.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели ищут 140 человек после того, как пассажирское судно попало в шторм в Яванском море.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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