Крушение парома в Индонезии: около 130 человек ищут в Яванском море

Паром Virgo Transport 8 затонул в Яванском море в воскресенье во время сильного волнения. На борту находились 243 человека – 213 пассажиров и 30 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NPR со ссылкой на спасателей, к настоящему моменту удалось спасти 107 человек, тела шести погибших обнаружены. Около 130 пассажиров и членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Перед затоплением капитан сообщил о сильном волнении и волнах высотой до трех метров, после чего подал сигнал бедствия. Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы несколько судов, в том числе корабль ВМС, а также вертолет.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасатели ищут 140 человек после того, как пассажирское судно попало в шторм в Яванском море.