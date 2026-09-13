Судно попало в сильный шторм в Индонезии: судьба 140 человек неизвестна

В Индонезии спасатели ищут 140 человек после того, как пассажирское судно попало в шторм в Яванском море. Более 100 находившихся на борту удалось эвакуировать, один человек погиб, сообщает Zakon.kz.

Судно Virgo Transportation 8, на борту которого находились более 240 человек, вышло в субботу, 12 сентября, из Сурабаи в Восточной Яве и направлялось в Банджармасин в Южном Калимантане. Около двух часов ночи 13 сентября 2026 года связь с ним была потеряна на фоне плохой погоды.

По данным поисково-спасательной службы Индонезии, оператор судна сообщил властям об инциденте после получения информации о том, что оно попало в сложные погодные условия, пишет The Guardian.

К настоящему моменту 103 человека эвакуировали с помощью различных судов. Один из спасенных погиб. Часть пассажиров планируют доставить в порт Восточной Явы.

Поиски остальных 140 человек продолжаются. В район последнего известного местоположения Virgo Transportation 8 направили спасательные группы, корабли и вертолет. Что именно произошло с самим судном, пока не сообщается.

Ранее извержение вулкана парализовало авиасообщение в Индонезии.