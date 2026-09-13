Разделась прямо в самолете: непристойная выходка закончилась арестом

Правоохранители встретили рейс American Airlines в аэропорту Майами после сообщения о пассажирке, которая во время полета разделась и совершала непристойные действия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox news, самолет Airbus A319 выполнял рейс из Балтимора в Майами. По данным авиационных ресурсов, инцидент произошел в районе девятого ряда. Бортпроводники сообщили о происходящем экипажу, после чего в авиакомпанию передали информацию с просьбой вызвать полицию.

Самолет продолжил полет без изменения маршрута и около 23:23 приземлился в международном аэропорту Майами. Ожидавшие у выхода правоохранители задержали пассажирку.

Обстоятельства произошедшего и причины поведения женщины пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет попал в сильный шторм над Тунисом.