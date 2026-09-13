Пассажиры кричали от страха: самолет попал в сильный шторм над Тунисом
Фото: unsplash
Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Тунис, попал в сильный шторм и после двух неудачных попыток приземлиться ушел на запасной аэродром, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает SHOT со ссылкой на находившихся на борту россиянок, во время захода на посадку Airbus A321 сильно трясло, а из-за непогоды из иллюминаторов не было видно земли.
Пассажирки утверждают, что в какой-то момент им показалось, будто самолет резко провалился. В салоне началась паника, некоторые люди кричали: "Мы все умрем!"
Экипаж дважды пытался посадить самолет в аэропорту Туниса и начал третий заход, однако в итоге принял решение уйти на запасной аэродром в Энфиде. Там лайнер благополучно приземлился.
Утром 13 сентября пассажирке рейса Астана – Алматы стало плохо во время полета. К счастью, на борту оказалось сразу четыре медика.
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