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Мир

Пассажиры кричали от страха: самолет попал в сильный шторм над Тунисом

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 11:44 Фото: unsplash
Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Тунис, попал в сильный шторм и после двух неудачных попыток приземлиться ушел на запасной аэродром, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает SHOT со ссылкой на находившихся на борту россиянок, во время захода на посадку Airbus A321 сильно трясло, а из-за непогоды из иллюминаторов не было видно земли.

Пассажирки утверждают, что в какой-то момент им показалось, будто самолет резко провалился. В салоне началась паника, некоторые люди кричали: "Мы все умрем!"

Экипаж дважды пытался посадить самолет в аэропорту Туниса и начал третий заход, однако в итоге принял решение уйти на запасной аэродром в Энфиде. Там лайнер благополучно приземлился.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 11:44
"Забудьте эти слова в самолете!": важное предупреждение сделали казахстанцам

Утром 13 сентября пассажирке рейса Астана – Алматы стало плохо во время полета. К счастью, на борту оказалось сразу четыре медика.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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