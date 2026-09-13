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Мир

Дефицит воды усиливается: ученые рассказали, что происходит в Германии

Дефицит воды усиливается: ученые рассказали, что происходит в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 23:11 Фото: magnific.com
Запасы воды в Германии продолжают сокращаться, причем особенно заметное ухудшение наблюдается с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные спутниковой миссии GRACE Follow-On, которую реализуют GFZ, NASA и DLR, сообщает Zakon.kz.

На сайте Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца пишут, что влажный 2024 год временно улучшил ситуацию, однако затем запасы воды снова резко снизились. Основной причиной долгосрочного дефицита специалисты называют сокращение запасов подземных вод.

Летом 2025 года было зафиксировано рекордное для спутниковых наблюдений сезонное снижение общего объема воды. В июне 2026 года дефицит относительно многолетней нормы составлял около 25 гигатонн – это более половины объема воды в Боденском озере.

Ученые опасаются, что до конца года запасы могут не восстановиться. При этом последствия жаркого лета 2026 года пока не отражены в спутниковых данных – они станут доступны только осенью.

Исследователи отмечают, что проблема связана не столько с уменьшением осадков, сколько с ростом температуры и, как следствие, увеличением испарения. Наиболее заметный дефицит воды сейчас наблюдается на юге, юго-западе и востоке Германии.

Ранее сообщалось, как обстоят дела в Казахстане с водными ресурсами на фоне дефицита воды в мире.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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