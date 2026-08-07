Рейн обмелел до рекордного уровня: Германия страдает от сильнейшей засухи

Германия столкнулась с экстремальной засухой, которая уже привела к рекордному обмелению крупнейших рек страны. Особенно тяжелая ситуация наблюдается на Рейне, где уровень воды на нескольких гидропостах опустился до исторических минимумов, сообщает Zakon.kz.

По информации NTV, в Дюссельдорфе уровень воды снизился до 15 см, побив предыдущий рекорд. Новые минимальные значения также зафиксированы в Дуйсбурге, Кельне и Эммерихе. В последнем случае уровень воды уже несколько дней остается ниже нулевой отметки.

Несмотря на критически низкие показатели, судоходство на Рейне продолжается. Однако суда вынуждены перевозить значительно меньше грузов, что увеличивает транспортные расходы и создает дополнительные проблемы для промышленности, зависящей от речных перевозок.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни существенного улучшения ситуации не ожидается. Эксперты называют происходящее экстремальной засухой и отмечают, что столь низкие уровни воды обычно наблюдаются лишь в конце лета или осенью.

Ученые связывают происходящее с изменением климата. По их словам, повышение температуры приводит к усиленному испарению влаги и более продолжительным периодам засухи, из-за чего подобные явления могут происходить все чаще.

Ранее сообщалось, что август 2026 года принесет засуху в семь регионов Казахстана.