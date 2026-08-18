Дефицит водных ресурсов в мире растет: как обстоят дела в Казахстане

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Казахстан входит в число стран со средним уровнем водного стресса и испытывает потребность в дополнительных водных ресурсах гораздо меньше, чем в остальных странах Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

По мере изменения климата и роста численности населения в ряде регионов мира потребление воды уже значительно превышает объемы, которые природа способна восполнить.

Стоит отметить, что вода остается критически важным ресурсом для развития сельского хозяйства, промышленности и повседневной жизни, поэтому такие дисбалансы становятся все более значимыми.

Проблема дефицита водных ресурсов затрагивает и Центральную Азию. Из-за глобального потепления ледники сокращаются, что в перспективе может привести к уменьшению притока воды в реки, веками служившие основными источниками пресной воды в регионе. Усугубляет положение и устаревшая оросительная система стран региона, из-за которой отмечается утрата до 40% поступающей из рек воды, а также постоянный рост ее ежедневного потребления.



Мониторингом уровня дефицита водных ресурсов по всему миру сегодня занимаются специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые для простоты определения масштабов существующих проблем в том или ином государстве разработали составной индекс.

Методология расчета

Индекс дефицита водных ресурсов или, как он официально называется, – "индекс водного стресса", рассчитывается как процентное соотношение годового объема забора пресной воды всеми секторами экономики и населения к общему объему возобновляемых водных ресурсов.

Полученные результаты расчетов поделены на четыре основные группы:

страны с низким уровнем дефицита (менее 25%) ;

; страны со средним уровнем дефицита (25-50%) ;

; страны с высоким уровнем дефицита (50-100%) ;

; страны с критическим уровнем дефицита (более 100%).

Показатель выше 100% означает, что страна потребляет больше воды, чем ее запасы успевают восполниться естественным путем в течение года. В результате возникает дефицит, который приходится компенсировать за счет других источников.

Где дефицит воды ощущают больше всего

Самый высокий уровень дефицита пресной воды сегодня фиксируется в Кувейте, где ежегодное использование воды достигает 3 850% от общего объема возобновляемых ресурсов. Причинами такой масштабности проблемы эксперты называют полное отсутствие постоянных рек и озер, засушливый климат, а также интенсивное потребление воды в быту, промышленности и в сельском хозяйстве.

Второе место в мире по уровню дефицита водных ресурсов занимают Объединенные Арабские Эмираты (1 509%), а третье – Саудовская Аравия, в которой ежегодное потребление пресной воды от общего объема возобновляемых ресурсов достигает отметки в 974%.

В первую десятку стран мира с критическим уровнем водного стресса также вошли Ливия (817%), Катар (431%), Йемен (169%), Алжир (144%), Египет (141%), Туркменистан (135%) и Бахрейн (133%).

Все эти страны пытаются решать возникающие проблемы с дефицитом водных ресурсов, как правило, двумя способами – за счет добычи подземных вод (поднимают с больших глубин) и опреснения морской воды.

Ситуация в СНГ

Наибольшим показателем уровня водного стресса на пространстве СНГ, по мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сегодня отмечается Узбекистан. Он занимает 13-е место в глобальном рейтинге стран по дефициту запасов пресной воды, а его ежегодное потребление составляет 123% от общего объема возобновляемых ресурсов.

На втором месте среди стран СНГ и на 25-м в мире по этому показателю находится Таджикистан (69,9%), а на третьем – Армения (28-е место с 62% от общего объема возобновляемых ресурсов).

За ними следуют Азербайджан (32-е место с 57,5%), Кыргызстан (38-е место с 50%), Казахстан (49-е место с 34,6%), Беларусь (126-е место с 4,7%) и Россия (131-е место с 4,1%).

Где дефицит ощущается меньше всего

Меньше всех в мире проблем с запасами пресной воды по состоянию на сегодняшний день испытывают в Демократической Республике Конго, поскольку на ее территорию приходится 62% бассейна реки Конго — второй по величине речной системы в мире.

В топ-10 стран мира с самым низким уровнем водного стресса также вошли Папуа-Новая Гвинея (0,1% от общего объема возобновляемых ресурсов), Экваториальная Гвинея (0,2%), Боливия (0,2%), Либерия (0,3%), Фиджи (0,3%), Намибия (0,3%), Центральноафриканская Республика (0,3%), Исландия (0,4%) и Сьерра-Леоне (0,5%).