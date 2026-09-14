Смерть на дистанции: два 25-летних участника полумарафона умерли в Британии

Два 25-летних участника полумарафона Great North Run умерли после того, как потеряли сознание во время забега в Великобритании. Об этом заявили организаторы соревнований, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, оба мужчины были жителями северо-востока Англии и преодолевали дистанцию 13,1 мили (21,1 км). Несмотря на усилия медицинских бригад, спасти спортсменов не удалось. Причины их смерти пока не установлены.

В забеге приняли участие около 63 тыс. человек. Организаторы выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что оказывают им необходимую поддержку.

Great North Run считается крупнейшим в мире полумарафоном. В этом году состоялся 45-й забег по маршруту от Ньюкасла до Саут-Шилдса.

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