Президент Украины заявил о намерении прекратить конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х заявил, что Украина откажется от ударов по российским энергетическим объектам, если поступит "реальное желание" России не наносить взаимные удары по украинской энергетике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, по словам Зеленского, Киев предложил партнерам (вероятно, речь идет о США) "обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры", включая продовольствие и энергетику.

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашей электроэнергетике, другим энергетическим объектам, критической инфраструктуре и перемещению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующий отказ от наших ударов. Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на этот период ослабление давления в отношении бензина и дизельного топлива", – отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что "войну необходимо завершить", а отказ от ударов по критической инфраструктуре может стать "первым шагом к миру". В связи с этим он "ожидает от партнеров конкретики".

Ранее стало известно, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели более трех часов на переговорах с Владимиром Путиным в Москве.