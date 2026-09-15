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Мир

Китай превратил подземные соляные шахты в гигантский суперпауэрбанк

подземное хранилище энергии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 17:12 Фото: X/cgtnamerica
В городе Цзиньтань (провинция Цзянсу, Восточный Китай) завершились полномасштабные пусковые испытания крупнейшего в мире проекта по хранению энергии сжатого воздуха в соляных пещерах, сообщает Zakon.kz.

Проект включает в себя два энергоблока. Как передает госканал CGTN, это событие ознаменовало крупный прорыв в ключевых технологиях и системной интеграции для крупномасштабного хранения энергии сжатого воздуха в Китае.

В основе проекта лежит большая подземная соляная пещера, используемая для хранения сжатого воздуха, а также система теплового аккумулирования, включающая 16 сферических резервуаров для воды. Каждый резервуар вмещает 3 500 кубических метров воды, что дает системе общую емкость 56 000 кубических метров, эквивалентную объему примерно 22 стандартных плавательных бассейнов. В настоящее время это крупнейший в Азии единый массив резервуаров для теплового аккумулирования воды в рамках проекта по хранению энергии сжатого воздуха.

В резервуарах накапливается тепло, выделяемое при сжатии воздуха. Когда требуется электроэнергия, накопленное тепло высвобождается для нагрева сжатого воздуха, который затем используется для привода турбин и выработки электроэнергии.

Сама соляная пещера была образована естественным путем в результате подземной добычи соли, когда в соляные залежи закачивается пресная вода для растворения соли, а полученный рассол откачивается на поверхность. Со временем этот процесс создает большие подземные полости. Благодаря отличной воздухонепроницаемости соли в этих пещерах можно безопасно хранить воздух под высоким давлением с минимальной утечкой.

Система накапливает энергию, когда спрос на электроэнергию низок. Избыток электроэнергии питает компрессоры, которые сжимают воздух до давления, более чем в 130 раз превышающего атмосферное, и закачивают его в подземную полость. В пиковые периоды спроса сжатый воздух высвобождается для привода генераторов.

В отличие от традиционных методов выработки электроэнергии на основе ископаемого топлива этот процесс не требует сжигания топлива, что позволяет системе обеспечивать крупномасштабное низкоуглеродное хранение энергии для электросети, фактически выступая в качестве гигантского "энергетического банка" для электроэнергии.

Более 6 000 бутылок вместе с другими пластиковыми отходами в Китае использовали в дорожном проекте, превратив в часть инфраструктуры кампуса Сюйхуэй в ECUST. Речь идет о строительстве дорог из пластика.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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