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Технологии

В Китае построили первую пластиковую дорогу: что добавили в асфальт

Дорога, деревья, парк, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 04:59 Фото: magnific
В 2021 году тысячи использованных молочных бутылок в Шанхае (Китай) обрели вторую жизнь. Проект, представленный в День Земли, разработала компания Dow и молочный бренд Shiny Meadow для решения проблемы трудноперерабатываемого пластика, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, более 6000 бутылок, наряду с другими пластиковыми отходами, использовали в дорожном проекте Восточно-Китайского университета науки и технологий, превратив материал, который переработчики с трудом принимали, в модифицированное полимерами асфальтовое покрытие. Тысячи ненужных бутылок превратили в часть инфраструктуры кампуса Сюйхуэй в ECUST.

Согласно официальному пресс-релизу Dow, бутылки из-под молока теперь могут быть пригодны для строительства дорог. Технически бутылки подлежат переработке, но переработчики часто отказываются их принимать, поскольку остатки молока вызывают высокий уровень загрязнения.

Решение компании Dow заключается в сборе трудноперерабатываемого пластика и превращении его в переработанный пластик из отходов потребления для производства полимерно-модифицированного асфальта.

Проект был представлен как пример того, как материаловедение может создавать новые способы использования пластика, с которыми традиционные системы переработки с трудом справлялись.

Бамбанг Чандра, коммерческий вице-президент Dow по упаковке и специальным пластмассам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надеется, что проект побудит других владельцев брендов искать способы сокращения пластиковых отходов.

Ранее выяснилось, где построят самый высокий небоскреб Центральной Азии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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