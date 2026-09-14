В Китае построили первую пластиковую дорогу: что добавили в асфальт
Как пишет The Times of India,
более 6000 бутылок, наряду с другими пластиковыми отходами, использовали в
дорожном проекте Восточно-Китайского университета науки и технологий, превратив
материал, который переработчики с трудом принимали, в модифицированное полимерами асфальтовое покрытие. Тысячи ненужных бутылок превратили в часть
инфраструктуры кампуса Сюйхуэй в ECUST.
Согласно официальному пресс-релизу Dow, бутылки из-под молока теперь могут быть пригодны для строительства дорог. Технически бутылки подлежат переработке, но переработчики часто отказываются их принимать, поскольку остатки молока вызывают высокий уровень загрязнения.
Решение компании Dow заключается в сборе трудноперерабатываемого пластика и превращении его в переработанный пластик из отходов потребления для производства полимерно-модифицированного асфальта.
Проект был представлен как пример того, как материаловедение может создавать новые способы использования пластика, с которыми традиционные системы переработки с трудом справлялись.
Бамбанг Чандра, коммерческий вице-президент Dow по упаковке и специальным пластмассам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, надеется, что проект побудит других владельцев брендов искать способы сокращения пластиковых отходов.
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