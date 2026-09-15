В Узбекистане раскопали 2 000-летний украшенный сосуд для костей и древний алтарь

Алтарь, связанный с религиозными обрядами, и уникальный оссуарий обнаружили археологи при раскопках памятника Одирмон в Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Агентства культурного наследия Узбекистана за 14 сентября 2026 года, алтарь нашли в северо-восточной части памятника. На нем хорошо сохранились следы огня. Высота сооружения составляет 70 сантиметров, ширина – 90 сантиметров. Пол выложен обожженными кирпичными плитами, а пространство вокруг покрыто слоем глиняной штукатурки.

По словам специалистов, неоднократное обновление штукатурки указывает на то, что алтарь использовался длительное время и регулярно ремонтировался.

Особый интерес представляет обнаруженный здесь оссуарий – сосуд для хранения останков умерших. На его внешней поверхности сохранились орнаменты, напоминающие изображения оленя и дерева арчи. Более подробно их содержание планируют изучить после реставрации находки.

Предварительно памятник Одирмон датируют периодом с III века до нашей эры по III век нашей эры.

Археологи считают, что найденные алтарь и оссуарий помогут изучить религиозные представления, обряды и погребальные традиции древнего населения, жившего на этой территории.

Немного ранее мы рассказывали, что редкую настенную роспись с изображением тюльпанов и белых цветов обнаружили археологи в Кашкадарьинской области Узбекистана. Находку сделали во время раскопок древнего поселения Бобуртепа в Камашинском районе.