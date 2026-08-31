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Мир

Тюльпаны пережили 1 500 лет: уникальную древнюю роспись нашли в Узбекистане

археология, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:38 Фото: pexels
Редкую настенную роспись с изображением тюльпанов и белых цветов обнаружили археологи в Кашкадарьинской области Узбекистана. Находку сделали во время раскопок древнего поселения Бобуртепа в Камашинском районе, сообщает Zakon.kz.

Известно, что роспись сохранилась на западной стене одной из комнат древнего здания.

Так, по данным издания "Дарё", которое ссылается на Агентство культурного наследия республики, на глиняной штукатурке изображены тюльпаны и белые цветы, дополненные тонкими волнистыми линиями красного цвета.

Позже поверхность стены была покрыта слоем белой известковой штукатурки, благодаря чему часть первоначальной росписи сохранилась до наших дней.

Специалисты подчеркивают, что толстые массивные стены здания и декоративные элементы позволяют предположить, что оно могло использоваться в качестве храма. Предварительно сооружение датируют IV-V веками нашей эры – то есть росписи может быть около 1,5 тысячи лет.

цветы, раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:38

Фото: daryo.uz

Археологи заверяют, что продолжат исследования, чтобы установить точное назначение здания, особенности его архитектуры и историческое значение находки.

раскопки, археология, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:38

Фото: daryo.uz

Раскопки проводит исследователь Института археологии Самарканда Санжар Абдурахимов.

Эта находка стала очередным подтверждением богатого исторического наследия Узбекистана. Ранее археологи обнаружили в древнем поселении Кува в Ферганской области остатки стен, относящиеся к периоду от III века до нашей эры до X века нашей эры.

А в Сурхандарьинской области исследователи нашли фрагменты коконов тутового шелкопряда возрастом около 4 тысяч лет. Это может свидетельствовать о том, что производство шелка существовало здесь задолго до расцвета Великого шелкового пути.

Чуть ранее стало известно, что монументальный курганный комплекс возрастом 5 400 лет, скрытый в болотах Луизианы, изменил представление археологов о древних сооружениях. Более 5 000 лет это место оставалось под землей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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