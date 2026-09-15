Зафиксирована первая утечка данных из-за атаки ИИ

В Испании неизвестный с помощью ИИ-агента получил доступ к данным местной организации и совершил кибератаку, сообщает Zakon.kz.

Испанское агентство по защите данных (AEPD) 14 сентября 2026 года сообщило, что получило уведомление об утечке персональных данных одной из организаций. По предварительным данным, злоумышленник использовал ИИ-агента, который самостоятельно выполнял различные этапы атаки.

Сначала он нашел уязвимости в файлах общего назначения и успешно прошел процедуру входа в систему. После получения доступа агент продолжил искать уязвимости в приложении. В результате ему удалось изменить персональные данные и получить доступ к счетам.

ИИ-агент – это класс систем искусственного интеллекта, которые способны автономно принимать решения, планировать действия и выполнять задачи без постоянного вмешательства человека.

В агентстве подчеркивают, что одного такого случая недостаточно для массового беспокойства. Однако инцидент показывает, что атаки с использованием искусственного интеллекта перестают быть исключительно теоретической угрозой.

15 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ряду госорганов заняться обеспечением безопасности криптоиндустрии. Он напомнил, что на фоне активного развития рынка токенизации и криптоиндустрии появляются новые виды мошенничества.