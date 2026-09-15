Зафиксирована первая утечка данных из-за атаки ИИ
Испанское агентство по защите данных (AEPD) 14 сентября 2026 года сообщило, что получило уведомление об утечке персональных данных одной из организаций. По предварительным данным, злоумышленник использовал ИИ-агента, который самостоятельно выполнял различные этапы атаки.
Сначала он нашел уязвимости в файлах общего назначения и успешно прошел процедуру входа в систему. После получения доступа агент продолжил искать уязвимости в приложении. В результате ему удалось изменить персональные данные и получить доступ к счетам.
ИИ-агент – это класс систем искусственного интеллекта, которые способны автономно принимать решения, планировать действия и выполнять задачи без постоянного вмешательства человека.
В агентстве подчеркивают, что одного такого случая недостаточно для массового беспокойства. Однако инцидент показывает, что атаки с использованием искусственного интеллекта перестают быть исключительно теоретической угрозой.
15 сентября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ряду госорганов заняться обеспечением безопасности криптоиндустрии. Он напомнил, что на фоне активного развития рынка токенизации и криптоиндустрии появляются новые виды мошенничества.