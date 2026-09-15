Бектенов поручил защитить казахстанцев от новых видов мошенничества в криптосфере
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 15 сентября 2026 года на заседании правительства поручил ряду госорганов заняться обеспечением безопасности криптоиндустрии, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что на фоне активного развития рынка токенизации и криптоиндустрии появляются новые виды мошенничества.
"В этом месяце Агентством по финансовому мониторингу пресечена незаконная деятельность под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте. Уполномоченным органам необходимо и далее обеспечивать защиту граждан в цифровой среде. Это гарантировано новой Конституцией", – сказал Бектенов.
Также Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Национальным банком поручено активно проводить работу по обеспечению кибербезопасности и совершенствованию законодательства в данной сфере.
Ранее Бектенов поручил использовать токенизацию для проектов с недвижимостью.
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