Женщина нашла в коробке из-под печенья клад, который 50 лет хранил ее муж

Жительница Великобритании обнаружила в старой коробке из-под печенья золотые монеты. Их там 50 лет хранил ее покойный муж, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, монеты были спрятаны около 50 лет назад. В середине 1970-х годов супруг британки купил 41 южноафриканский крюгерранд и 21 британский соверен. В то время в стране был экономический кризис, а золото стоило недорого.

Сейчас аукционисты оценивают клад в 113 000 фунтов стерлингов (68 млн 210 тыс. тенге).

Издание сообщает, что монеты хорошо сохранились, а вместе с ними были обнаружены документы. Женщина выставила находку на аукцион и уже получила за нее огромную сумму.

Необычную находку совершил и британский фермер. Мужчина потерял молоток, а когда отправился на поиски, обнаружил серебряные ложки и золотые монеты. Он сразу позвонил в полицию и местное археологическое общество.

