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Наука и технологии

Фермер потерял молоток и нашел вместо него клад на миллионы

Рука, монеты, золото, земля, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 06:20 Фото: magnific
Обычные поиски потерянного сельскохозяйственного орудия превратились в археологическую находку, которая переписала представление Британии о богатстве и упадке Римской империи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Blog, в ноябре 1992 года британец Питер Уотлинг потерял молоток в поле в графстве Саффолк – такое дело на ферме случается почти каждую неделю.

Он попросил друга помочь ему его поискать. Эрик Лоус, садовник на пенсии, владел металлоискателем, поэтому они вдвоем отправились в поле к юго-западу от деревни Хоксне и включили его.

Прибор почти сразу подал сигнал. Лоус выкопал яму и неожиданно извлек оттуда серебряные ложки и золотые монеты. Он мог бы набить ими багажник своей машины и никому ничего не сказать. Вместо этого, он позвонил в полицию и местное археологическое общество.

На следующее утро на место прибыла группа из археологического подразделения Саффолка под руководством Джудит Плувье.

Поскольку положение каждого предмета было зафиксировано, археологи смогли выяснить, как сокровища вообще оказались в земле: дубовый сундук, внутри которого находились небольшие деревянные ящики, маленькие серебряные замки.

В записи Британского музея об одном наборе серебряных чаш отмечается, что они были упакованы в пшеничную солому и завернуты в льняную ткань. В следующем сентябре, после того как поле снова вспахали плугом, из той же земли были извлечены еще четыре золотые монеты и 81 серебряная.

Итоговый подсчет: 14 865 золотых, серебряных и бронзовых монет, а также около 200 предметов серебряной посуды и золотых украшений. Британский музей, в котором хранится эта находка, называет ее самым богатым кладом римской Британии.

Среди экспонатов – золотая цепочка, украшенная аметистами и гранатами, девятнадцать браслетов и четыре серебряных перечницы.

Какова реальная выгода от честности, когда находка представляет собой целое состояние римского золота? Оценка составила 1,75 миллиона фунтов стерлингов, выплаченных Лоузу как нашедшему клад. У него не было юридических обязательств делиться деньгами с Уотлингом, но он все равно разделил с ним деньги. Молоток Уотлинга также был найден и отправлен в музей вместе со всем остальным.

Ранее стало известно, что китайские ученые обнаружили чрезвычайно богатую золотую жилу в Тихом океане.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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