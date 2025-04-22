Эксперты уверены, что Маск не сможет производить умных роботов без Китая

Ряд китайских экспертов-робототехников уверены, что планы Илона Маска по массовому производству роботов Tesla Optimus стоимостью примерно 20 тысяч долларов за экземпляр откладываются из-за торговой войны Китая и США, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что основные компоненты человекоподобных роботов, которые разрабатывает американская компания Tesla, включая различные приводы, чипы, сочленения и внешние детали, в основном приобретают у поставщиков из Китая, где уже налажено их массовое производство.

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По оценке одного из аналитиков, Tesla Optimus на две трети состоит из компонентов, полученных от китайских компаний. Этот фактор ранее давал возможность Tesla продавать своих роботов по бюджетным ценам.

В начале 2025 года Маск объявил, что производство Optimus превысит миллион единиц в год, но тогда предприниматель не учитывал торговую войну.

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