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Наука и технологии

Эксперты уверены, что Маск не сможет производить умных роботов без Китая

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 08:14 Фото: flickr/Daniel Oberhaus
Ряд китайских экспертов-робототехников уверены, что планы Илона Маска по массовому производству роботов Tesla Optimus стоимостью примерно 20 тысяч долларов за экземпляр откладываются из-за торговой войны Китая и США, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что основные компоненты человекоподобных роботов, которые разрабатывает американская компания Tesla, включая различные приводы, чипы, сочленения и внешние детали, в основном приобретают у поставщиков из Китая, где уже налажено их массовое производство.

По оценке одного из аналитиков, Tesla Optimus на две трети состоит из компонентов, полученных от китайских компаний. Этот фактор ранее давал возможность Tesla продавать своих роботов по бюджетным ценам.

В начале 2025 года Маск объявил, что производство Optimus превысит миллион единиц в год, но тогда предприниматель не учитывал торговую войну.

Ранее Илон Маск рассказал, почему в США утратили традиционные ценности.

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Аксинья Титова
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