Сингапур объявил пятилетнюю кампанию по борьбе с "цифровым отуплением"

Сингапур запустил пятилетнюю национальную программу ReadSG, призванную укрепить культуру чтения и противостоять так называемому "brain rot" – снижению концентрации и когнитивных навыков из-за постоянного потребления цифрового контента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Independent, жителям предлагают читать не менее 15 минут в день, фиксируя время в специальном приложении или на сайте. За регулярное чтение участники смогут получать виртуальные награды.

В Национальном библиотечном совете Сингапура считают, что ежедневные небольшие сессии чтения помогут людям развивать навыки, необходимые для восприятия сложной и объемной информации.

Ранее сообщалось, что детские музеи естествознания и президентские библиотеки появятся в Казахстане.