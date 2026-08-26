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Общество

Детские музеи естествознания и президентские библиотеки появятся в Казахстане

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:11 Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке, сообщает Zakon.kz.

Он акцентировал внимание на необходимости популяризации культуры чтения.

"В этом году я подписал соответствующий указ. Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, СМИ и бизнеса... Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию. В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания", – сказал президент.

Также, по его словам, в течение двух лет откроют свои двери президентские библиотеки в Астане, Алматы, Кызылорде.

"Есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах. Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу. По Конституции Казахстан – светское государство, поэтому давайте сделаем упор на строительство образовательных учреждений, на развитие и совершенствование системы образования. Воспитание подрастающего поколения на основе прогрессивных, созидательных ценностей – наш общий долг. Только совместными усилиями государства, учителей и родителей мы сможем создать все условия для гармоничного развития детей, другими словами, откроем им путь в светлое будущее", – заключил президент.

Во время выступления он также рассказал о том, какой должна быть казахстанская школа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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