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Мир

Как выжить в Камбодже: четыре жестких совета от Госдепа США для путешественников

экстренное предупреждение для туристов, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 01:53 Фото: magnific.com
Госдепартамент США обновил рекомендации для американских путешественников, выпустив предупреждение второго уровня при посещении Камбоджи. В ведомстве подчеркнули, что поездку омрачают высокий уровень преступности, гражданские беспорядки и неразорвавшиеся боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox news, некоторым районам страны и вовсе присвоили максимальный, четвертый уровень опасности ("Не путешествовать"). В частности, туристам настоятельно не рекомендуют посещать территории вдоль границы с Таиландом из-за нестабильной обстановки. А в столице страны, Пномпене, от путешественников требуют предельной бдительности из-за риска стать жертвой грабителей.

Кроме того, в провинциях Баттамбанг, Бантеаймеантьей, Пурсат, Сиемреап, Пайлин, Преахвихеар и Кампонгтхом сохраняется минная опасность.

Власти США дали ряд жестких, но практичных советов тем, кто все же решится на поездку:

  • Не сопротивляться грабителям: при попытке ограбления рекомендуется выполнять требования злоумышленников, чтобы сохранить жизнь.
  • Следить за напитками: не принимать угощения от незнакомцев и не оставлять свои стаканы без присмотра из-за риска подмешивания веществ.
  • Помнить о жестких законах: в Камбодже действует нулевая толерантность к наркотикам. За хранение даже минимального количества запрещенных веществ грозит долгое тюремное заключение или пожизненный срок.
  • Оформить страховку: перед поездкой важно убедиться, что страховка покрывает экстренную эвакуацию, медицинские расходы и отмену тура.

Предупреждение по Камбодже стало частью серии обновлений от Госдепа США. Ранее ведомство повысило уровень рисков для поездок в Италию, напомнив туристам об угрозах карманных краж и терроризма.

Ранее Минтруда предупредило иностранцев, переезжающих в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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