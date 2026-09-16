Как выжить в Камбодже: четыре жестких совета от Госдепа США для путешественников

Госдепартамент США обновил рекомендации для американских путешественников, выпустив предупреждение второго уровня при посещении Камбоджи. В ведомстве подчеркнули, что поездку омрачают высокий уровень преступности, гражданские беспорядки и неразорвавшиеся боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox news, некоторым районам страны и вовсе присвоили максимальный, четвертый уровень опасности ("Не путешествовать"). В частности, туристам настоятельно не рекомендуют посещать территории вдоль границы с Таиландом из-за нестабильной обстановки. А в столице страны, Пномпене, от путешественников требуют предельной бдительности из-за риска стать жертвой грабителей.

Кроме того, в провинциях Баттамбанг, Бантеаймеантьей, Пурсат, Сиемреап, Пайлин, Преахвихеар и Кампонгтхом сохраняется минная опасность.

Власти США дали ряд жестких, но практичных советов тем, кто все же решится на поездку:

Не сопротивляться грабителям: при попытке ограбления рекомендуется выполнять требования злоумышленников, чтобы сохранить жизнь.

Следить за напитками: не принимать угощения от незнакомцев и не оставлять свои стаканы без присмотра из-за риска подмешивания веществ.

Помнить о жестких законах: в Камбодже действует нулевая толерантность к наркотикам. За хранение даже минимального количества запрещенных веществ грозит долгое тюремное заключение или пожизненный срок.

Оформить страховку: перед поездкой важно убедиться, что страховка покрывает экстренную эвакуацию, медицинские расходы и отмену тура.

Предупреждение по Камбодже стало частью серии обновлений от Госдепа США. Ранее ведомство повысило уровень рисков для поездок в Италию, напомнив туристам об угрозах карманных краж и терроризма.

Ранее Минтруда предупредило иностранцев, переезжающих в Казахстан.