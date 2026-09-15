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Общество

Минтруда предупредило иностранцев, переезжающих в Казахстан

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, паспорт гражданина РК, документы, паспорт РК, паспорт Казахстана, паспорт Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 09:30 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения 15 сентября 2026 года обратились к иностранцам, планирующим переезд в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в стране действуют "помогайки", которым лучше не доверять.

"В Комитет по миграции поступают обращения о посредниках, которые за деньги обещают ускорить оформление документов, помочь с тестированием или повлиять на получение государственных услуг. Официально предупреждаем: не доверяйте таким обещаниям. Государственные услуги в этой сфере предоставляются в установленном порядке, а результаты тестирования и рассмотрения документов не могут быть изменены за вознаграждение", – обратились в Минтруда.

Там просят не передавать деньги неизвестным посредникам и пользоваться только официальной информацией.

Для тех, кто планирует получить статус кандаса либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, одним из этапов критериальной оценки миграционного потенциала является онлайн-тестирование на знание государственного языка по системе КАЗТЕСТ. Это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка.

До 20 августа 2026 года в Казахстане шел прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан. Само тестирование прошло 22 августа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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