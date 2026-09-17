Родители бросили пятилетнего сына в раскаленной машине ради развлечения

В американском штате Аризона родителей арестовали за то, что они оставили пятилетнего сына в раскаленной машине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на The New York Post , полицейские выяснили, что Михаил и Анке Сабо вышли из автомобиля пошли на вечеринку, на которой были около 50 их знакомых, а также дети пары.

В это время маленький Тео остался в машине. Отец должен был выпустить его, но не сделал этого. В день инцидента температура воздуха достигала 41 градуса, в авто без возможности выйти ребенок провел более двух часов.

Когда родители обнаружили малыша без сознания, пытаясь реанимировать, то поняли, что он умер. Во время допроса Михаил заявил, что просил 14-летнего сына выпустить Тео из машины, но подросток забыл это сделать. Информация о просьбе не подтвердилась.

Родителей арестовали, но позже отпустили под залог в размере 150 тыс. долларов. Других детей они могут видеть только в присутствии наблюдателей.

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