Пьяный и абсолютно слепой мужчина проехал 240 км по ночной трассе
Как пишет издание The Sun, инцидент произошел в городе Хаддерсфилд. Мужчина по имени Энтони Холл вместе со своей партнершей выпил четыре бутылки вина, после чего сел за руль ее автомобиля Vauxhall Meriva и направился на север по автомагистрали M6.
Другие автомобилисты, заметив виляющую из стороны в сторону машину, немедленно вызвали полицию.
"Стражи порядка смогли остановить нарушителя только возле города Карлайл – почти в 240 километрах от его дома. При этом по пути слепой водитель даже умудрился заехать на автозаправку, где заправить автомобиль ему помог отзывчивый сотрудник АЗС", – говорится в сообщении.
Британские СМИ отмечают, что Холл полностью потерял зрение около двух лет назад и официально признан слепым, однако утверждает, что все еще способен различать вспышки света. Именно яркие красные габаритные огни грузовиков и помогли ему держаться на дороге.
В момент задержания полицейские сразу почувствовали резкий запах алкоголя, а сам нарушитель чистосердечно признался, что пьян и ничего не видит.
Служители Фемиды приговорили Энтони Холла к 36 неделям лишения свободы условно с испытательным сроком на 18 месяцев и лишил его права управления авто на год. Судьи учли отсутствие судимостей и то, что в ходе безумного заезда никто не пострадал.
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