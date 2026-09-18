Пьяный и абсолютно слепой мужчина проехал 240 км по ночной трассе

Слепой и пьяный 50-летний житель Великобритании без прав проехал 240 километров по ночной трассе на машине сожительницы. Мужчина ориентировался исключительно по габаритным огням едущих впереди фур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Sun, инцидент произошел в городе Хаддерсфилд. Мужчина по имени Энтони Холл вместе со своей партнершей выпил четыре бутылки вина, после чего сел за руль ее автомобиля Vauxhall Meriva и направился на север по автомагистрали M6.

Другие автомобилисты, заметив виляющую из стороны в сторону машину, немедленно вызвали полицию.

"Стражи порядка смогли остановить нарушителя только возле города Карлайл – почти в 240 километрах от его дома. При этом по пути слепой водитель даже умудрился заехать на автозаправку, где заправить автомобиль ему помог отзывчивый сотрудник АЗС", – говорится в сообщении.

Британские СМИ отмечают, что Холл полностью потерял зрение около двух лет назад и официально признан слепым, однако утверждает, что все еще способен различать вспышки света. Именно яркие красные габаритные огни грузовиков и помогли ему держаться на дороге.

В момент задержания полицейские сразу почувствовали резкий запах алкоголя, а сам нарушитель чистосердечно признался, что пьян и ничего не видит.

Служители Фемиды приговорили Энтони Холла к 36 неделям лишения свободы условно с испытательным сроком на 18 месяцев и лишил его права управления авто на год. Судьи учли отсутствие судимостей и то, что в ходе безумного заезда никто не пострадал.

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