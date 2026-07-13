Разделся догола: пьяный казахстанец поплатился за пугающий ночной перформанс
Фото: Zakon.kz
В Астане пьяный 48-летний мужчина устроил демонстративную ночную прогулку без одежды во дворе жилого дома и заработал 25 суток ареста, передает Zakon.kz.
В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) 13 июля 2026 года рассказали, что злоумышленник около полуночи, находясь во дворе одного из жилых домов, передвигался без одежды, демонстративно нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к окружающим.
Как выяснилось, это уже не первый подобный случай. Ранее этот же гражданин был замечен в обнаженном виде, освежаясь в речке. Несмотря на предыдущий инцидент, выводов для себя мужчина не сделал.
"Согласно заключению медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Решением суда за совершение мелкого хулиганства нарушителю назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 25 суток", – говорится в сообщении ДП.
Ранее в Астане мужчина раздевался прямо посреди дороги.
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