Инспектор случайно зашел в дом к незрячему казахстанцу и обомлел от увиденного

В Восточно-Казахстанской области сотрудники службы пробации и волонтеры пришли на помощь 55-летнему незрячему мужчине, который несколько лет жил в запущенном доме и питался всухомятку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 августа 2026 года издание YK-news.kz, когда инспекторы вместе с волонтерами приехали к нему домой, выяснилось, что помещение несколько лет оставалось без ремонта и элементарной уборки.

Сам хозяин рассказал, что питается в основном всухомятку, а купить продукты ему помогают знакомые.

"Наш сотрудник Асхат Утепов просто увидел человека, которому нужна помощь. Мужчина не состоит на учете службы пробации", – рассказала официальный представитель ДУИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

Волонтеры и сотрудники ведомства сразу взялись за дело: очистили печь и дымоход, побелили стены и покрасили пол. Наведение порядка пока продолжается.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении мужчине постоянных услуг соцработника.

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