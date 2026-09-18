Конфуз в "Диснейленде" помог британке похудеть почти на 40 килограммов

Британка Поппи Чэпмен решила кардинально похудеть после неудачного визита в парижский "Диснейленд", где из-за веса в 90 кг едва могла застегнуть поручни безопасности на каруселях, сообщает Zakon.kz.

По словам 33-летней британки Поппи Чэпмен, в 2024 году она вместе с детьми отправилась в счастливую поездку в парижский "Диснейленд".

Увы, радость от катания на аттракционах была омрачена дискомфортом, который испытывала почти 90-килограммовая Поппи на каруселях и во время прогулок по парку.

"Я поняла, что мой вес меня сдерживает – не только в плане уверенности в себе, но и физически. Мне приходилось глубоко вдыхать, чтобы закрепить некоторые поручни безопасности, а потом всю поездку они впивались мне в живот. Мне было так грустно. Это была поездка всей жизни, но вместо того, чтобы создавать счастливые воспоминания, я думала только о том, как мне плохо", – поделилась женщина с изданием Mirror.

После этого мать двоих детей вспомнила, что всегда хотела быть примером для своего потомства, но после родов столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Это и стало толчком к похудению.

После кардинальных перемен во внешности Чэпмен смогла вновь вернуться в "Диснейленд" и наконец переписать неприятные воспоминания.

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