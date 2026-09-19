Основателя косметического бренда MIXIT задержали в Москве

В Москве задержали основателя и генерального директора MIXIT Олега Пая по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 19 сентября 2026 года Тверской суд Москвы избрал Олегу Паю меру пресечения в виде домашнего ареста. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются.

Mixit – один из крупнейших российских брендов косметики. Компания была основана в 2014 году Олегом Паем и Еленой Назаровой. Согласно открытым данным, в 2024 году у компании насчитывалось 32 000 точек продаж в России и за рубежом, в том числе в Казахстане.

А в Кокшетау полицейские раскрыли крупную мошенническую схему, связанную с "цветочным бизнесом". По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 44 млн тенге.

