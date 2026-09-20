"Следующая промышленная революция": Трамп анонсировал "царя" ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил о создании специального подразделения AI Force для работы с искусственным интеллектом и пообещал не допустить ограничений для отрасли. По его словам, ИИ может стать одной из крупнейших составляющих экономики США, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social политик раскритиковал противников развития искусственного интеллекта и заявил, что атаки на центры обработки данных в значительной степени не достигли цели. По его словам, дата-центры приносят сообществам новые рабочие места, более высокие зарплаты и дополнительные налоговые поступления.

"Мы ни в коем случае не будем препятствовать или сдерживать рост этой невероятной отрасли. Напротив, мы будем бережно относиться к ней, помогать ей и следить за ней по мере ее развития", – написал Трамп.

При этом президент США отметил, что власти намерены выявлять нарушения с помощью действующей системы уголовного и гражданского правосудия.

Трамп сообщил, что AI Force будет создана по аналогии с Космическими силами США (Space Force), которые были учреждены во время его первого президентского срока.

Кроме того, американский президент анонсировал назначение специального представителя по вопросам искусственного интеллекта – ИИ "царя".

"Только люди с высоким IQ могут подавать заявки!" – заявил Трамп.

Он также назвал искусственный интеллект "следующей промышленной революцией, или интернетом", подчеркнув, что его влияние может оказаться еще масштабнее.

По оценке Трампа, в перспективе ИИ может составлять до 25% ВВП США. Президент заявил, что США в настоящее время опережают Китай и другие страны в этой сфере и намерены сохранить свое положение.

Ранее сообщалось, что в США подали коллективный иск против Anthropic, OpenAI, xAI и Google: компании обвиняют в незаконной координации действий с целью замедлить развитие искусственного интеллекта.