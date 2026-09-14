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Мир

Трамп заявил о "заговоре" против ИИ и дата-центров

Трамп сделал резкое заявление о будущем ИИ и предупредил противников, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 20:41 Фото: freepik
Президент США Дональд Трамп заявил, что для контроля над искусственным интеллектом не нужны дополнительные ограничения, если страной руководит "сильный и умный" президент, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Единственный контроль или "ограждения", которые нужны ИИ, – это сильный и умный президент с высоким IQ!" – заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что его администрация уже принимает меры в отношении представителей индустрии искусственного интеллекта, если их действия могут быть опасными.

"Администрация Трампа остановила людей из сферы ИИ, которые делали или потенциально могли сделать плохие вещи, и мы продолжим это делать", – написал президент.

Трамп также заявил, что власти США обладают значительными полномочиями для контроля над технологическими компаниями.

"У нас уже есть огромные уголовные и регуляторные полномочия в отношении этих компаний", – отметил он.

Отдельно президент США заявил о существовании "больного заговора" против искусственного интеллекта и центров обработки данных, подчеркнув, что от подобных ограничений, по его мнению, выигрывает Китай.

"Кто победит в ИИ, тот победит!" – написал Трамп. Он также добавил, что США опережают Китай и другие страны в этой сфере и намерены сохранять лидерство.

В завершение публикации американский президент предупредил "теоретиков заговора, изменников, предателей и тех, кто раскрывает секретную информацию", призвав их быть осторожными.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал неожиданное заявление о будущем искусственного интеллекта.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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