Ночь насилия во Франции: ДТП с полицейской машиной привело к беспорядкам

В ночь на воскресенье в Сен-Пьер-де-Кор, пригороде Тура, произошли столкновения между полицией и несколькими десятками молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Télégramme, беспорядки начались после того, как мотоциклист получил травму ноги в результате столкновения с полицейским автомобилем.

По данным властей, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, несколько автомобилей были повреждены или сожжены. Полиция также подверглась обстрелу из пиротехнических средств. Для поддержания порядка задействовали около 100 полицейских и жандармов.

Пять человек были задержаны. Полицейский, находившийся за рулем автомобиля, помещен под стражу, прокуратура начала расследование обстоятельств ДТП. Власти сообщили, что утром ситуация в городе нормализовалась.

🔥🚨🇫🇷 FLASH | Nuit de violences à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours



Après la grave collision entre un jeune à moto et une voiture de police, le quartier de La Rabaterie s’est embrasé : voitures incendiées, mortiers et cocktails Molotov.



Vidéos filmées sur place ⬇️ pic.twitter.com/ivYHWaOhc0 — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) September 20, 2026

Ранее сообщалось, что нескольким странам Азии грозят беспорядки из-за Эль-Ниньо.