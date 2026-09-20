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Мир

Ночь насилия во Франции: ДТП с полицейской машиной привело к беспорядкам

Ночь насилия во Франции: ДТП с полицейской машиной привело к беспорядкам, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 20:09 Фото: magnific.com
В ночь на воскресенье в Сен-Пьер-де-Кор, пригороде Тура, произошли столкновения между полицией и несколькими десятками молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Télégramme, беспорядки начались после того, как мотоциклист получил травму ноги в результате столкновения с полицейским автомобилем.

По данным властей, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, несколько автомобилей были повреждены или сожжены. Полиция также подверглась обстрелу из пиротехнических средств. Для поддержания порядка задействовали около 100 полицейских и жандармов.

Пять человек были задержаны. Полицейский, находившийся за рулем автомобиля, помещен под стражу, прокуратура начала расследование обстоятельств ДТП. Власти сообщили, что утром ситуация в городе нормализовалась.

Ранее сообщалось, что нескольким странам Азии грозят беспорядки из-за Эль-Ниньо.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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