Неожиданная находка во дворе: в Дании обнаружили крупнейший клад викингов
Как пишет Fox News, сначала мужчина принял найденные предметы за старый металл и осколки керамики. Однако, продолжив раскапывать землю руками, он обнаружил украшения, монеты и серебряные слитки. Позже специалисты установили, что клад относится примерно к X веку и включает около 700 предметов и фрагментов.
Общий вес находки превышает 18 кг. Среди артефактов – серебряные браслеты, монеты, слитки, фрагменты рубленого серебра и небольшой молот Тора. На некоторых слитках сохранились рунические надписи, изображения молотов Тора и христианских крестов.
Археологи считают, что клад принадлежал очень состоятельному человеку с высоким социальным статусом. Подобные сокровища могли закапывать для сохранения богатства в неспокойные времена. При этом точная причина, по которой владелец спрятал серебро и не вернулся за ним, остается неизвестной.
Находка стала крупнейшим известным серебряным кладом эпохи викингов в Дании и почти втрое превысила предыдущий рекорд. Ранее в этом же районе археологи обнаружили шесть золотых браслетов. По мнению специалистов, новые находки свидетельствуют о важной роли региона в экономической и политической жизни Дании эпохи викингов. По закону клад принадлежит государству, однако нашедший его человек получит вознаграждение.
Ранее сообщалось, что загадочную могилу кочевницы с золотыми сайгаками на голове откопали археологи.