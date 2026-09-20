Неожиданная находка во дворе: в Дании обнаружили крупнейший клад викингов

Житель Дании случайно обнаружил во дворе своего дома крупнейший из известных в стране клад серебра эпохи викингов. Находку сделали на севере Ютландии во время подготовки участка к укладке новой террасы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, сначала мужчина принял найденные предметы за старый металл и осколки керамики. Однако, продолжив раскапывать землю руками, он обнаружил украшения, монеты и серебряные слитки. Позже специалисты установили, что клад относится примерно к X веку и включает около 700 предметов и фрагментов.

Общий вес находки превышает 18 кг. Среди артефактов – серебряные браслеты, монеты, слитки, фрагменты рубленого серебра и небольшой молот Тора. На некоторых слитках сохранились рунические надписи, изображения молотов Тора и христианских крестов.

Археологи считают, что клад принадлежал очень состоятельному человеку с высоким социальным статусом. Подобные сокровища могли закапывать для сохранения богатства в неспокойные времена. При этом точная причина, по которой владелец спрятал серебро и не вернулся за ним, остается неизвестной.

Находка стала крупнейшим известным серебряным кладом эпохи викингов в Дании и почти втрое превысила предыдущий рекорд. Ранее в этом же районе археологи обнаружили шесть золотых браслетов. По мнению специалистов, новые находки свидетельствуют о важной роли региона в экономической и политической жизни Дании эпохи викингов. По закону клад принадлежит государству, однако нашедший его человек получит вознаграждение.

Ранее сообщалось, что загадочную могилу кочевницы с золотыми сайгаками на голове откопали археологи.