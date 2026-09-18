Загадочную могилу кочевницы с золотыми сайгаками на голове откопали археологи

Российские археологи на Алтае раскопали могилу древней женщины с пазырыкским головным убором с золотой аппликацией в виде голов сайгака. Этот предмет – редкая находка в курганах скифо-сакского периода и указывает на определенное социальное положение женщины, сообщает Zakon.kz.

Пазырыкская культура – это археологическая культура раннего железного века (VI–II века до н. э.), принадлежащая древним кочевникам скифского круга. Она была распространена в Горном Алтае, а также на сопредельных территориях Казахстана и Монголии. Свою славу эти древние люди, жившие примерно в VI-III веках до нашей эры, приобрели главным образом из-за замороженных захоронений, в которых сохранились изделия из органических материалов и даже мумифицированные тела покойников.

На протяжении многих лет археологи исследовали в Краснощековском районе Алтайского края крупный могильник, получивший название Ханхаринский дол. В нескольких десятках захоронений ученые обнаружили останки людей, часть которых относилась, вероятно, к более высокому сословию древнего общества. При некоторых умерших даже нашли принесенных в жертву лошадей.

Там, под курганом номер 31, нашли достаточно глубокую могильную яму, на дне которой ученые откопали костяк женщины, похороненной с ритуальной пищей и артефактами. Женщину похоронили больше двух тысяч лет назад. Об этом указано в статье, опубликованной в журнале Вестник археологии, антропологии и этнографии.

Археологи обратили внимание на то, что древнюю даму похоронили в вытянутом положении на спине, а не как было чаще принято в пазырыкской культуре – в скорченном положении на боку. Вместе с ней раскопали шейную гривну – украшение из бронзы, покрытое сверху золотой фольгой. Кроме того, при женщине нашли золотые восьмеркообразные серьги с подвесками, которые выглядят как небольшие диски, пишет N+1.

Однако основное внимание отдано остаткам головного убора , основная часть которого дошла в виде тлена.

На голове женщины находился колпакоподобный предмет высотой больше 20 сантиметров, который, возможно, сделан из войлока – такие встречались в пазырыкских могилах и раньше. Этот убор украшен золотыми изделиями, которые сохранились до наших дней. По словам исследователей, у черепа женщины лежали миниатюрные нашивки и три аппликации, которые представляли собой золотые изделия в виде голов сайгаков.

Исследователи предполагают, что в захоронении – не самая простая особа, на что указывают как золотые украшения, так и шейная гривна. При этом в кургане не было сопроводительного захоронения лошади, которое обычно встречается вместе с представителями элиты пазырыкского общества.

В Азербайджане ранее во время раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" археологи обнаружили уникальные артефакты бронзового века, принадлежавшие вождю или знатному воину.