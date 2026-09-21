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Политика

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту России

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 21 сентября 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации с успешным проведением выборов в Государственную думу девятого созыва.

Глава государства отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.

"Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", – говорится в поздравлении.

Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.

Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации.

Президенты Казахстана и России встретились 1 сентября 2026 года на полях юбилейного саммита ШОС. Владимир Путин поздравил главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай, а также высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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