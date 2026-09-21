Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту России
Как пишет Акорда 21 сентября 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации с успешным проведением выборов в Государственную думу девятого созыва.
Глава государства отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.
"Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", – говорится в поздравлении.
Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.
Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Владимиру Путину дальнейших успехов в государственной деятельности во благо процветания Российской Федерации.
Президенты Казахстана и России встретились 1 сентября 2026 года на полях юбилейного саммита ШОС. Владимир Путин поздравил главу нашего государства с успешным проведением выборов в Курултай, а также высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям.