Пенсионер залез в винную бочку и оказался в смертельной ловушке

В Испании спасатели провели экстренную операцию по спасению 73-летнего пенсионера, застрявшего в огромном чане для вина. Мужчина оказался в смертельной ловушке из-за ядовитых паров и риска утонуть, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Europa Press, ЧП произошло в деревне Карседо-де-Ломес (Астурия). Испанец залез в бочку для хозяйственных работ, но не смог выбраться.

Находясь в одиночестве и задыхаясь от токсичных испарений, он успел набрать номер экстренных служб. На помощь подоспел сосед, который удерживал задыхающегося мужчину над поверхностью винного сусла, не давая ему утонуть.

"Прибывшие пожарные из Кангас-дель-Нарсеа не смогли вытащить пострадавшего через узкий верхний лаз. Чтобы провести эвакуацию, спасателям пришлось уложить массивную емкость горизонтально", – говорится в сообщении.

Операция заняла полчаса: в 21:36 пенсионера благополучно извлекли и передали врачам. Пострадавшего доставили в больницу, его жизнь вне опасности.

Ранее сообщалось, что альпиниста, застрявшего на стене без веревки, вернули на землю с помощью двух дронов.