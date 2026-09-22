Краб с ножом против собаки: курьезная сцена в США попала на видео

Житель Флориды Эдуардо Альварес снял на видео необычную встречу с крабом, который, предположительно, держал в клешне нож, сообщает Zakon.kz.

Запись он опубликовал в Instagram, сопроводив ее фразой: "Флорида выходит из-под контроля". На кадрах собака Альвареса по кличке Саммер подходит к крабу и начинает его обнюхивать. В какой-то момент ракообразное делает выпад в сторону животного, после чего хозяин вмешивается, пытаясь защитить питомца.

Мужчине не сразу удается схватить краба. В какой-то момент он удивленно спрашивает Саммер, где та нашла "краба с ножом". В итоге Альваресу удается поймать животное и отнести его подальше во двор.

"Саммер, я бы не советовал с этим связываться", – предупреждает он собаку на видео.

Сам Альварес в шутку называет необычного гостя "крабом-гангстером".

По информации New York Post, на видео, вероятно, запечатлен голубой сухопутный краб. Этот вид встречается во Флориде, как правило, в пределах нескольких миль от побережья. Размах ног взрослой особи может достигать около 30 см, а вес – примерно 450 гр.

Предмет в клешне краба напоминает складной нож, однако неизвестно, каким образом животное оказалось с ним.

Видео быстро стало вирусным и за несколько дней набрало более 20 млн просмотров. Пользователи соцсетей удивлялись как вооруженному крабу, так и реакции самого Альвареса, который в итоге смог взять животное руками.

Некоторые комментаторы предположили, что ролик может быть создан с помощью искусственного интеллекта. Другие заявили, что подобное "могло произойти только во Флориде".

Ранее сообщалось, что алматинцев возмутило распространившееся в соцсети видео жестокого обращения с попугаем, которому просто отрезали крылья, чтобы он не смог никуда улететь и зарабатывал хозяевам деньги.