Утрата авторитета: почему школьники и студенты выбирают ИИ вместо учителей

Почти половина молодых людей в Англии больше доверяет искусственному интеллекту при проверке фактов, чем людям. К такому выводу пришли авторы исследования Public First, опросившие более 4000 человек в возрасте от 11 до 24 лет, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Sky News, среди юношей уровень доверия к алгоритмам оказался еще выше, чем среди девушек.

Результаты опроса вошли в доклад историка Энтони Селдона и технологического предпринимателя Тима Бантинга. Эксперты предупреждают, что британская система образования до сих пор пытается учить детей для "мира без ИИ", который уже давно прекратил свое существование.

Несмотря на то, что около 87% респондентов активно используют нейросети, менее 10% считают, что учебные заведения реально готовят их к жизни в новую технологическую эпоху. По мнению авторов, отсутствие четкого и осознанного ответа на интеграцию ИИ со стороны педагогов вынуждает учащихся полностью переносить свое доверие на алгоритмы.

Игнорирование новых технологий школами и университетами постепенно подрывает их легитимность. Учащиеся и их родители начинают воспринимать академическую систему как оторванную от реальности и перестают видеть смысл в традиционных форматах обучения.

Чтобы переломить ситуацию, авторы отчета призвали правительство Великобритании принять план из 10 пунктов. Он включает создание спецподразделения по ИИ при Министерстве образования и формирование сети из 100 передовых учебных заведений для оперативного внедрения инноваций.

Ранее сообщалось, что гуманоидных роботов и ИИ могут привлечь к работе на военных базах Японии.