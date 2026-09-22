#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+14°
$
447.85
513.46
5.31
Мир

США обеспокоены после ударов Киева по американским судам

Зеленский и Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 02:58 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Администрация Соединенных Штатов высказала обеспокоенность тем, что суда с их нефтью подвергаются атакам со стороны Киева во время российско-украинского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Fox News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"С другой стороны, этот конфликт имеет последствия. Однако нас беспокоит то, что за последние несколько месяцев несколько раз становились мишенью суда, связанные с США, американские поставки нефти. Вероятно, не преднамеренно, но тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило. Но, очевидно, как вы понимаете, именно поэтому президент США Дональд Трамп всегда стремился положить конец этой войне и готов сделать все, что в его силах, чтобы это произошло. Это непросто, но мы по-прежнему надеемся, что ситуация может измениться", – сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

Ранее мы писали о том, что США ударили по судну в Карибском море: погибли четыре человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
17:12, 26 июля 2026
США второй день подряд не наносят удары по Ирану на фоне мирных переговоров
вещи, переезд, вокзал
15:16, 05 апреля 2025
В США по ошибке велели украинским беженцам покинуть страну
Флаг Ирана, небо
06:57, 26 января 2026
Американская армия может атаковать Иран в ближайшее время
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игроки футзальной Астаны празднуют забитый гол
03:48, 23 сентября 2026
Футзальная "Астана" объявила о начале процедуры банкротства из-за финансовых проблем
Асу Алмабаев во время тренировочного процесса
03:15, 23 сентября 2026
Асу Алмабаев вошёл в тройку претендентов на бой с чемпионом UFC Джошуа Ваном
Сборная Чехии на Кубке Билли Джин Кинг
02:46, 23 сентября 2026
Сборная Чехии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, где может сыграть с Казахстаном
Сириль Ган перед боем с Алексом Перейрой в Белом доме
02:19, 23 сентября 2026
"Я думал о том, чтобы уйти": Ган едва не завершил карьеру после поражения от Джонса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: