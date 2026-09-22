США обеспокоены после ударов Киева по американским судам

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Администрация Соединенных Штатов высказала обеспокоенность тем, что суда с их нефтью подвергаются атакам со стороны Киева во время российско-украинского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Fox News, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. "С другой стороны, этот конфликт имеет последствия. Однако нас беспокоит то, что за последние несколько месяцев несколько раз становились мишенью суда, связанные с США, американские поставки нефти. Вероятно, не преднамеренно, но тем не менее они становились мишенью со стороны Украины. И вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило. Но, очевидно, как вы понимаете, именно поэтому президент США Дональд Трамп всегда стремился положить конец этой войне и готов сделать все, что в его силах, чтобы это произошло. Это непросто, но мы по-прежнему надеемся, что ситуация может измениться", – сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News. Ранее мы писали о том, что США ударили по судну в Карибском море: погибли четыре человека.

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