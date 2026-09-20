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Мир

США ударили по судну в Карибском море: погибли четыре человека

судно, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 14:18 Фото: magnific
Американские военные нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по их данным, могло использоваться для контрабанды наркотиков. Погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Южное командование США заявило, что судно находилось на одном из известных маршрутов наркотрафика. При этом военные не представили доказательств того, что на борту действительно перевозились наркотики. Опубликованное видео показывает движущуюся лодку, после чего происходит вспышка, пишет ABC.

По данным Associated Press, это уже 69-й подобный удар американских военных с начала кампании против предполагаемых наркоторговцев в Латинской Америке около года назад. За это время погибли не менее 231 человека.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что страна находится в "вооруженном конфликте" с латиноамериканскими картелями, и объясняет операции необходимостью пресечь поставки наркотиков в США. При этом AP отмечает, что американская администрация предоставила мало доказательств того, что погибшие в результате таких ударов действительно были контрабандистами.

Ранее Госдеп США предупредил американцев об угрозе эскалации на Ближнем Востоке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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