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Мир

Мужчина 18 лет общался с "полицейской" и перевел ей 223 млн тенге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 04:33 Фото: pexels
Мужчина из Новой Зеландии 18 лет общался в интернете с мошенницей, выдававшей себя за полицейскую из Австралии, и перевел ей больше 500 тысяч долларов (223 млн 280 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, собеседники познакомились в интернете в 2006 году.

Женщина назвалась Эми Скайерс из Австралии и сказала, что проходит службу в полиции. Для подтверждения личности она отправляла фотографии спортивной модели, выдавая их за свои.

В реальной жизни женщина жила в Окленде вместе с матерью, не работала и не платила за жилье. 18 лет она регулярно просила у мужчины деньги на аренду, билеты, бензин, лечение и предполагаемый переезд в Данидин, где жил ее "возлюбленный".

Мошенница даже отправила ему поддельные документы о поездке и перевозке вещей. С 2006 по 2024 год мужчина сделал 1149 переводов на сумму около 500 тысяч долларов. Женщина тратила деньги в основном на продукты, покупки и погашение собственных долгов.

Мошенничество прекратилось только в 2024 году, когда из-за ухудшения здоровья мужчины его финансами начала управлять дочь. В итоге обвиняемая созналась, что история об отношениях и планах переезда была придумана ради денег. Суд оставил женщину на свободе под залог.

Прокуратура собирается вернуть деньги пострадавшего.

Ранее мы писали о том, как бдительный павлодарский таксист спас накопления пенсионерки.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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