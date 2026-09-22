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Общество

6 миллионов тенге в крупе: бдительный павлодарский таксист спас накопления пенсионерки

Полицейский, такси, проверка документов , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 19:31 Фото: Zakon.kz
Павлодарский таксист должен был доставить посылку в Алматы, однако его бдительность помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что, находясь на автомойке, таксист заметил, как из посылки высыпается крупа. Решив проверить ее содержимое, он обнаружил внутри крупную сумму денег. Мужчина не стал разбираться самостоятельно и обратился в полицию.

"Полицейские установили, кому принадлежат деньги, и связались с их владелицей. Выяснилось, что павлодарка стала жертвой телефонных мошенников. Сначала ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками энергоснабжающей организации. Под предлогом замены электросчетчика они убедили женщину назвать код из SMS. Позже с ней связались сотрудники "электронного правительства" и заявили, что якобы на ее имя оформлен кредит. Под предлогом его закрытия мошенники убедили женщину передать им наличные в сумме 5 970 000 тенге. Для получения денег злоумышленники использовали курьера, который передал пакет таксисту", – говорится в сообщении.

Однако благодаря бдительности водителя такси и оперативным действиям сотрудников полиции деньги вернули законной владелице.

"Жительница Павлодара выразила искреннюю благодарность оперуполномоченным Жеңіс Еркіну и Ернуру Жақсылықову, а также таксисту, который проявил бдительность и своевременно обратился в полицию. Благодаря их неравнодушию и ответственному отношению крупная сумма денег была возвращена потерпевшей".Департамент полиции Павлодарской области

Полиция напоминает: злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных органов, банков и различных организаций. Не сообщайте посторонним лицам коды из SMS и другие конфиденциальные данные. Если вам поступил подозрительный звонок, прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру или сообщите в полицию по номеру 102.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обратилось с важным предупреждением к казахстанцам о мошенничестве с использованием фейковых инвестиционных платформ.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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