Драка двух пилотов задержала рейс на 14 часов

Два пилота авиакомпании Air New Zealand устроили драку во время остановки в Сан-Франциско, из-за чего пассажирам пришлось ждать вылета в Окленд 14 часов, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте пишет портал Simple Flying. Конфликт произошел во время отдыха членов экипажа в США. Ссора между пилотами привела к тому, что один из них не смог продолжить работу на рейсе.

При этом оперативно заменить его другим специалистом авиакомпания не смогла. Изначально пассажирам сообщили, что задержка связана с болезнью одного из членов экипажа.

Позже перевозчик уточнил настоящую причину произошедшего и подтвердил, что между сотрудниками произошел конфликт.

Сейчас авиакомпания проводит внутреннее расследование инцидента.

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