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Статьи

Чемодан чужой – проблема ваша: почему опасно соглашаться присмотреть за багажом

Чемодан, сиденья, аэропорт , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:06 Фото: magnific
Желание помочь попутчику может неожиданно обернуться большими проблемами. Оставленный вам чужой чемодан способен сорвать поездку и даже привести к неприятному разбирательству. Почему от безобидной на первый взгляд просьбы лучше отказаться, – в материале Zakon.kz.

Представьте ситуацию – вы ждете рейс на самолет или поезд, спокойно сидите в зале ожидания, и вдруг к вам подходит незнакомый с просьбой присмотреть за его багажом. "Я буквально на минуту", – говорит он и исчезает.

На первый взгляд такая просьба совершенно безобидная. Человек мог действительно отойти в туалет, купить кофе или сделать срочный звонок. В обычной жизни помочь человеку кажется нормальным, но с чужим багажом лучше не проявлять излишнее гостеприимство.

Юрист Сергей Уткин отмечает, что законодательство напрямую не запрещает выполнить такую просьбу, однако риски при этом берет на себя тот, кто согласился присмотреть за чужими вещами.

"Проблема в том, что вы не знаете, что находится в чужом багаже, почему человек решил оставить его именно вам и когда он собирается вернуться. Поэтому даже без злого умысла с его стороны такая ситуация может обернуться для вас неприятностями", – пояснил эксперт.
почему опасно соглашаться присмотреть за багажом, аэропорт, досмотр, юрист, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 17:06

Фото: magnific

Есть и еще одна вполне бытовая причина не связываться с чужим багажом – можно с большой вероятностью не успеть на свой рейс, поскольку искать владельца багажа по всему терминалу сложно, и даже в этом случае не факт, что удастся его отыскать.

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Фото: magnific

"Есть разные категории билетов и сроки, в которые необходимо отменить или изменить бронь. Поэтому для авиакомпании не имеет значения, по какой причине человек опоздал. Это дополнительный риск связываться с чужим багажом. Взыскать ущерб за несостоявшуюся поездку с правоохранительных органов не получится. Они в этом случае просто выполняли свою работу – проверяли и разбирались в ситуации ", – пояснил юрист.

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Поэтому самый простой вариант – сразу вежливо отказаться от такой просьбы, будь она в аэропорту или на вокзале. То же самое касается и всевозможных посылок, сумок и пакетов, которые также пытаются передать через пассажиров в момент посадки. А если человек уже оставил свой багаж и ушел, не нужно пытаться самостоятельно решить судьбу чемодана.

Не открывайте его, не переносите в другое место и не пытайтесь везти с собой. Сообщите сотруднику аэропорта, вокзала или службы безопасности и объясните, кто и где оставил вещи.

В конце концов, несколько секунд неловкого отказа намного проще, чем час с чужим чемоданом, который внезапно превратился в вашего самого проблемного попутчика и из-за которого может сорваться отпуск или деловая встреча.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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