Мужчина чудом пережил нападение и едва не погиб в отеле роскошного курорта
Как пишет издание Daily Mail, 43-летний британец отправился с семьей на курорт Лансароте, чтобы отвлечься от тяжелых событий: несколько месяцев назад в Ньюкасле на него напали грабители.
Избиение спровоцировало у мужчины регулярные судорожные приступы. В первую же ночь в отеле у Пола случился новый приступ, во время которого он сильно ударился головой о стену.
Мать пострадавшего проснулась от шума и пыталась оказать первую помощь, но мужчина истекал кровью и находился в спутанном сознании.
В местной больнице у него диагностировали отказ печени и почек, а из-за кровоизлияния в мозг и критического давления пострадавшего срочно вертолетом доставили в реанимацию на остров Гран-Канария.
"Он просто хотел оставить хорошие воспоминания и приятно провести время с семьей. Несколько месяцев назад его избили в Ньюкасле, отобрали кошелек и телефон, после чего у него начались приступы. Врач сказал, что если не сделать операцию немедленно, он умрет. В итоге ему удалили правую часть черепа", – цитирует издание сестру пострадавшего Кимберли Шарп.
Врачи провели экстренную трепанацию черепа, чтобы спасти пациенту жизнь. Сейчас Пол находится в медикаментозной коме и под медикаментами, но уже может дышать самостоятельно.
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