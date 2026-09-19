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Мир

Мужчина чудом пережил нападение и едва не погиб в отеле роскошного курорта

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 21:52 Фото: magnific
Британский турист Пол Грант находится на грани жизни и смерти в Испании после того, как у него случился тяжелый приступ эпилепсии во время семейного отдыха. Мужчина получил опасную травму головы и впал в кому, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, 43-летний британец отправился с семьей на курорт Лансароте, чтобы отвлечься от тяжелых событий: несколько месяцев назад в Ньюкасле на него напали грабители.

Избиение спровоцировало у мужчины регулярные судорожные приступы. В первую же ночь в отеле у Пола случился новый приступ, во время которого он сильно ударился головой о стену.

Мать пострадавшего проснулась от шума и пыталась оказать первую помощь, но мужчина истекал кровью и находился в спутанном сознании.

В местной больнице у него диагностировали отказ печени и почек, а из-за кровоизлияния в мозг и критического давления пострадавшего срочно вертолетом доставили в реанимацию на остров Гран-Канария.

"Он просто хотел оставить хорошие воспоминания и приятно провести время с семьей. Несколько месяцев назад его избили в Ньюкасле, отобрали кошелек и телефон, после чего у него начались приступы. Врач сказал, что если не сделать операцию немедленно, он умрет. В итоге ему удалили правую часть черепа", – цитирует издание сестру пострадавшего Кимберли Шарп.

Врачи провели экстренную трепанацию черепа, чтобы спасти пациенту жизнь. Сейчас Пол находится в медикаментозной коме и под медикаментами, но уже может дышать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Испании украли легендарные сокровища из метеорита.

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Канат Болысбек
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