#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
441.89
502.56
5.19
Мир

Американец похитил чужого ребенка и угрожал его матери расправой

Американец забрал чужого ребенка и угрожал расправой его матери, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 01:13 Фото: magnific.com
В городе Нью-Хейвен (США) мужчину обвинили в похищении пятилетнего ребенка и угрозах его матери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC Connecticut со ссылкой на правоохранителей, 14 сентября Кристофер Родригес забрал мальчика с автобусной остановки. Он не является отцом ребенка. Когда мать потребовала вернуть сына, мужчина, как утверждается, пригрозил убить ее и ребенка, если она обратится в полицию.

В городе объявили AMBER Alert (система экстренного оповещения о похищении детей, которая массово рассылает предупреждения на мобильные телефоны, а также передается по радио, телевидению и на электронные дорожные щиты). Во время переговоров Родригес также угрожал намеренно разбить автомобиль. В итоге полицейским удалось убедить его отпустить мальчика. Ребенка он передал водителю эвакуатора в Бриджпорте, который доставил его в Нью-Хейвен.

17 сентября Родригеса задержали в отеле в Бранфорде.

Мужчине предъявлены обвинения в похищении первой степени, создании угрозы несовершеннолетнему и других правонарушениях. Кроме того, полиция сообщила о нескольких ордерах на его арест, в том числе связанных с нарушением условий досрочного освобождения в Нью-Йорке.

Размер залога установлен в 300 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница выпрыгнула из машины похитителя на ходу и спаслась.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
африканец похитил и жестоко расправился с пятилетней девочкой из-за ее имени
01:09, 25 февраля 2026
Африканец похитил и жестоко расправился с пятилетней девочкой из-за ее имени
Отдых на Кипре закончился похищением ребенка
01:51, 15 мая 2026
Ребенка похитили у матери во время отдыха на Кипре
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
08:40, 18 октября 2024
Житель Эстонии угрожал расправиться с беременной женщиной в прямом эфире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мурат Гассиев переведён в статус регулярного чемпиона WBA
01:40, 25 сентября 2026
Мурата Гассиева лишили титула WBA
Матч &quot;Нефтехимик&quot;- &quot;Барыс&quot;
01:11, 25 сентября 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Нефтехимик"
ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 25 сентября 2026
Бывший тренер сборной России Белов оценил выступление "Барыса" на старте сезона КХЛ
Фото: instagram.com/adal_promotions
00:21, 25 сентября 2026
WBC выступил с заявлением о титульном поединке Нурсултанов - Адамес
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: