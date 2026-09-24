Американец похитил чужого ребенка и угрожал его матери расправой

В городе Нью-Хейвен (США) мужчину обвинили в похищении пятилетнего ребенка и угрозах его матери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC Connecticut со ссылкой на правоохранителей, 14 сентября Кристофер Родригес забрал мальчика с автобусной остановки. Он не является отцом ребенка. Когда мать потребовала вернуть сына, мужчина, как утверждается, пригрозил убить ее и ребенка, если она обратится в полицию.

В городе объявили AMBER Alert (система экстренного оповещения о похищении детей, которая массово рассылает предупреждения на мобильные телефоны, а также передается по радио, телевидению и на электронные дорожные щиты). Во время переговоров Родригес также угрожал намеренно разбить автомобиль. В итоге полицейским удалось убедить его отпустить мальчика. Ребенка он передал водителю эвакуатора в Бриджпорте, который доставил его в Нью-Хейвен.

17 сентября Родригеса задержали в отеле в Бранфорде.

Мужчине предъявлены обвинения в похищении первой степени, создании угрозы несовершеннолетнему и других правонарушениях. Кроме того, полиция сообщила о нескольких ордерах на его арест, в том числе связанных с нарушением условий досрочного освобождения в Нью-Йорке.

Размер залога установлен в 300 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница выпрыгнула из машины похитителя на ходу и спаслась.