15-летняя школьница выпрыгнула из машины похитителя на ходу и спаслась

Вечером 4 сентября на окраине Рио-де-Жанейро 15-летняя девушка возвращалась домой из школы. Рядом с ней остановился автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лента.ru со ссылкой на Need To Know, водитель заявил, что вооружен, забрал у школьницы мобильный телефон и приказал сесть в машину.

Время спустя юная жительница Бразилии почувствовала момент, когда похититель отвернулся, выпрыгнула из автомобиля на ходу и побежала к ближайшему жилому комплексу.

По словам отца пострадавшей, она ударилась головой об асфальт и ободрала коленку, но в остальном не пострадала. Добычей преступника стал рюкзак несовершеннолетней.

Личность преступника не установлена. Следователи уверены, что он собирался изнасиловать девушку. Свидетелей происшествия попросили обратиться в полицию.

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