Мать и дочь около двух лет прожили в одном доме с трупом родственника

В Испании мать и ее взрослая дочь около двух лет прожили в одном доме с трупом главы семейства. Жуткую находку обнаружили полицейские в муниципалитете Кабрера-д’Анойя недалеко от Барселоны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года информационное агентство EFE, тревогу забили жители коттеджного поселка Кан-Формига. Соседи обратили внимание, что хозяева дома много лет не выходили на связь, а вокруг участка скопилось огромное количество мусора и грязи.

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в доме двух женщин.

"Мать с дочерью не покидали территории своего домовладения по меньшей мере со времен пандемии COVID-19. Вместе с ними в здании находилось тело 75-летнего главы семейства, являвшегося собственником недвижимости", – говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранительных органов, при осмотре помещения и трупа следов насильственной смерти обнаружено не было. Эксперты предполагают, что пенсионер скончался от естественных причин около двух лет назад.

Тело умершего уже доставлено в Институт судебной медицины в Барселоне. Проводящаяся экспертиза позволит установить точную причину и дату смерти мужчины, а также определит, сколько именно лет женщины провели в затворничестве рядом с погибшим родственником.

В полиции уточнили, что мать и дочь не были задержаны, так как в их действиях не усмотрели состава преступления. Сейчас им оказывают необходимую помощь медицинские и социальные службы.

Ранее сообщалось, что скандал разгорелся на кладбище в Павлодаре.