Мармеладные мишки "с сюрпризом" убили мужчину

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В Берлине зафиксировали серии тяжелых отравлений сладостями с каннабисом: после употребления мармеладных мишек с ТГК один человек скончался, еще двое попали в больницу в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание BILD, местное управление здравоохранения экстренно поднимет тревогу из-за опасных жевательных конфет. По данным властей, под видом обычных сладостей с тетрагидроканнабинолом (ТГК) распространяются мармеладки с неизвестным высокотоксичным веществом. "Трагический инцидент произошел 22 сентября в районе Нойкельн. Спасатели выехали по вызову к 42-летнему мужчине, у которого зафиксировали остановку сердца. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти берлинца не удалось. Как выяснилось, перед смертью он также ел злополучные мармеладки", – говорится в сообщении. За четыре дня до этого, 18 сентября, экстренные службы выезжали по другому адресу в районе Фридрихсхайн. Там скорая помощь госпитализировала 30-летнюю женщину и 40-летнего мужчину с тяжелыми нарушениями сознания. Оба пострадавших употребляли аналогичные жевательные конфеты. Представитель департамента здравоохранения Берлина Дерте Арнольд подтвердила симптомы опиоидного отравления у пациентов: сужение зрачков, угнетение дыхания и потерю сознания. Выживших спас налоксан. Власти экстренно предупредили клиники и районные администрации об опасности употребления этих конфет. Ранее сообщалось, что обычный ужин отправил четверых казахстанцев в реанимацию.

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