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#Трагедия на Каспии
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#Школа
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Мир

Мармеладные мишки "с сюрпризом" убили мужчину

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 22:55 Фото: pexels
В Берлине зафиксировали серии тяжелых отравлений сладостями с каннабисом: после употребления мармеладных мишек с ТГК один человек скончался, еще двое попали в больницу в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября 2026 года издание BILD, местное управление здравоохранения экстренно поднимет тревогу из-за опасных жевательных конфет.

По данным властей, под видом обычных сладостей с тетрагидроканнабинолом (ТГК) распространяются мармеладки с неизвестным высокотоксичным веществом.

"Трагический инцидент произошел 22 сентября в районе Нойкельн. Спасатели выехали по вызову к 42-летнему мужчине, у которого зафиксировали остановку сердца. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти берлинца не удалось. Как выяснилось, перед смертью он также ел злополучные мармеладки", – говорится в сообщении.

За четыре дня до этого, 18 сентября, экстренные службы выезжали по другому адресу в районе Фридрихсхайн. Там скорая помощь госпитализировала 30-летнюю женщину и 40-летнего мужчину с тяжелыми нарушениями сознания. Оба пострадавших употребляли аналогичные жевательные конфеты.

Представитель департамента здравоохранения Берлина Дерте Арнольд подтвердила симптомы опиоидного отравления у пациентов: сужение зрачков, угнетение дыхания и потерю сознания.

Выживших спас налоксан. Власти экстренно предупредили клиники и районные администрации об опасности употребления этих конфет.

Ранее сообщалось, что обычный ужин отправил четверых казахстанцев в реанимацию.

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Канат Болысбек
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