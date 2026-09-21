Едва не погибла вся семья: обычный ужин отправил четверых казахстанцев в реанимацию
Об этом 21 сентября 2026 года рассказала главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения региона Марал Кадыр, пишет издание Lada.kz. Трое взрослых жителей Мунайлинского района были госпитализированы в областную многопрофильную больницу.
Еще один пациент – ребенок в возрасте 9 лет 10 месяцев – вечером поступил в инфекционное отделение областной детской многопрофильной больницы.
По предварительным данным, причиной массового отравления стала рыба холодного копчения домашнего приготовления, которую долго хранили в холодильнике.
Все пострадавшие ели ее во время семейного застолья вечером 17 сентября. Первые симптомы проявились у них на следующий день, однако за медицинской помощью они обратились только 19 сентября.
"Дома у пострадавших наблюдались многократная тошнота и рвота. После госпитализации состояние пациентов оценивалось как тяжелое. Среди основных симптомов – слабость, головокружение, нарушение глотания и зрения, першение и сухость в горле, помутнение и двоение в глазах, а также нарушение сознания", – сообщила Марал Кадыр.
Все пациенты находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им проводится дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.
Также пациентам введена специфическая противоботулиническая сыворотка.
Ранее сообщалось, что школьники отравились в казахстанском частном лагере.