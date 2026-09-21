Едва не погибла вся семья: обычный ужин отправил четверых казахстанцев в реанимацию

В Мангистауской области четыре человека, включая ребенка, попали в реанимацию с тяжелым ботулизмом. Все пострадавшие оказались на аппаратах искусственной вентиляции легких после семейного застолья, где ели домашнюю рыбу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 сентября 2026 года рассказала главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения региона Марал Кадыр, пишет издание Lada.kz. Трое взрослых жителей Мунайлинского района были госпитализированы в областную многопрофильную больницу.

Еще один пациент – ребенок в возрасте 9 лет 10 месяцев – вечером поступил в инфекционное отделение областной детской многопрофильной больницы.

По предварительным данным, причиной массового отравления стала рыба холодного копчения домашнего приготовления, которую долго хранили в холодильнике.

Все пострадавшие ели ее во время семейного застолья вечером 17 сентября. Первые симптомы проявились у них на следующий день, однако за медицинской помощью они обратились только 19 сентября.

"Дома у пострадавших наблюдались многократная тошнота и рвота. После госпитализации состояние пациентов оценивалось как тяжелое. Среди основных симптомов – слабость, головокружение, нарушение глотания и зрения, першение и сухость в горле, помутнение и двоение в глазах, а также нарушение сознания", – сообщила Марал Кадыр.

Все пациенты находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им проводится дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

Также пациентам введена специфическая противоботулиническая сыворотка.

Ранее сообщалось, что школьники отравились в казахстанском частном лагере.