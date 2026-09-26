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Мир

Женщина случайно нашла клад эпохи Средневековья

Древние монеты, сосуд, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 07:14 Фото: pexels
В центральной части Чехии местная жительница заметила блеск в недавно вспаханной земле и сообщила об этом археологам. Оказалось, что это крупнейший клад монет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, благодаря местной жительнице в Чехии был обнаружен крупнейший в регионе клад монет. Речь идет о более чем 2 150 серебряных денариев, закопанных около 900 лет назад. Монеты находились в керамическом сосуде.

Специалисты Института археологии и Чешского музея серебра в Кутной-Горе установили, что монеты были отчеканены при трех правителях из династии Пржемысловичей: короле Вратиславе II, а также князьях Бржетиславе II и Борживое II, правивших примерно с 1085 по 1107 год. Это указывает на Пражский монетный двор, где монеты чеканились в конце XI века. Вероятнее всего, клад был спрятан в первой четверти XII века.

Исследователи во главе с Велимским не исключают, что найденные деньги могли быть своеобразным военным запасом – средствами для выплаты жалованья солдатам или добычей, полученной во время боевых действий. Кто-то спрятал деньги и, судя по всему, собирался вернуться за ними.

Сейчас монеты находятся у специалистов Чешского музея серебра. Их предстоит каталогизировать, очистить и сфотографировать по отдельности. Каждая монета получит нумизматическое описание, а вся коллекция будет объединена в подробный каталог.

А в США случайно обнаружили зуб доисторического гиганта возрастом 100 тысяч лет. При детальном осмотре выяснилось, что это коренной зуб тихоокеанского мастодонта – гигантского травоядного родственника слонов.

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Камила Салкымбаева
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